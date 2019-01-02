Землетрясение произошло в центральной Италии

https://news.ru/storage/news/858c37568579363978af44f1241f993c/175c542c-6035-4918-825b-f284c18a4883_850.jpg Platania-Consoli/Fotogramma/Ropi/ ZUMAPRESS.com/Global Loоk Press

Землетрясение магнитудой 4,1 балл ощутили жители центральной Италии во вторник 1 января. Толчки были зафиксированы в 19:37 по местному времени.

Колебания земной поверхности ощутили жители городка Коллелонго в провинции Аквила.

Также почувствовали землетрясение житель населённых пунктов в Абруццо, Лацио, некоторых районах Рима. Данных о жертвах и разрушениях нет. Тем временем проверяется состояние железнодорожных путей в зоне землетрясения, приостановлено движение поездов на линии Рим — Аквила. В Коллелонго городские школы примут всех, кто боится ночевать в своём доме.

Ранее News.ru сообщал, что специалисты службы метеорологических и сейсмологических наблюдений Египта зафиксировали подземные толчки к северо-западу от Каира. Магнитуда землетрясения составила 4.