Землетрясение произошло в центральной Италии

Землетрясение магнитудой 4,1 балл ощутили жители центральной Италии во вторник 1 января. Толчки были зафиксированы в 19:37 по местному времени.
Колебания земной поверхности ощутили жители городка Коллелонго в провинции Аквила.
Также почувствовали землетрясение житель населённых пунктов в Абруццо, Лацио, некоторых районах Рима. Данных о жертвах и разрушениях нет. Тем временем проверяется состояние железнодорожных путей в зоне землетрясения, приостановлено движение поездов на линии Рим — Аквила. В Коллелонго городские школы примут всех, кто боится ночевать в своём доме.
Ранее News.ru сообщал, что специалисты службы метеорологических и сейсмологических наблюдений Египта зафиксировали подземные толчки к северо-западу от Каира. Магнитуда землетрясения составила 4.