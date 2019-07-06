Фото: MOD Russia/Global Look Press

Взрыв прогремел в одной из воинских частей Азербайджана. Об этом сообщили в военном ведомстве страны.

В результате ЧП погибли двое военнослужащих, один получил сильное ранение. На месте работают экстренные службы. Причины случившегося устанавливаются, передаёт РИА Новости. Ранее, как писал News.ru, боеприпас взорвался в казахстанской Арыси...