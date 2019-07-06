Сейсмологи зафиксировали землетрясение в акватории Тихого океана у берегов Камчатки.
По данным краевого главка МЧС, глубина залегания подземного толчка составила 10 км, а его эпицентр находился в 159 км северо-западнее села Никольское Алеутского района.
Сейсмособытие не цунамигенное, в населённых пунктах не ощущалось, — говорится в
сообщении.
В ведомстве добавили, что звонки в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований региона от местных жителей не поступали.
Ранее News.ru писал, что несколько человек пострадали при сильном землетрясении, которое произошло в американском штате Калифорния. Также в результате происшествия на ряде объектов начались пожары.