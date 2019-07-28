https://static.news.ru/photo/f0e80298-b14e-11e9-9429-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hariandi Hafid/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье вечером, 28 июля, в море у побережья острова Ява в Индонезии. Ява — покрытый вулканами остров между Суматрой и Бали.

Сильнейшие подземные толчки зарегистрировала сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга. Землетрясение произошло в 22:25 по местному времени (17:25 по мск). Эпицентр находился в море в 200 км к юго-западу от столицы Индонезии — Джакарты.

Данные о возможных пострадавших не поступали. Ущерб в результате подземных толчков подсчитывают специалисты, информирует агентство « Анадолу ».

Ранее в результате серии землетрясений, начавшихся на Филиппинах в субботу, 27 июля, погибли восемь человек. Ещё 60 человек получили ранения, цитирует ТАСС сообщения местных властей. Магнитуда подземных толчков доходила до 6 баллов. Многие местные жители во время удара стихии находились в своих домах, так как землетрясения начали происходить, когда было раннее утро, писал News.ru.