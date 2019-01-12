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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. По данным МЧС, погибших, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

«Землетрясение произошло в акватории Авачинского залива на глубине около 53 км. Магнитуда подземного толчка составила 5,3», — сообщили в МЧС России по Камчатскому краю.

Эпицентр землетрясения находился в 80 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, в 40 км от берега. В отдельных районах города ощущались подземные толчки магнитудой 2−3 балла.

Ранее News.ru писал, что число жителей Ирана, пострадавших в результате землетрясения на границе с Ираком, возросло до 75 человек, одного пришлось госпитализировать. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Ирака и Ирана. Изначально с различными травмами к медикам обратились более трёх десятков человек.


#ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ #КАМЧАТКА
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