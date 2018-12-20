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Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

Сергей Лантюхов/News.ru

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Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником

Касим Шазада Хурум пробрался в похоронное бюро в Бирмингеме, поднял крышки гробов и выбрал среди них тело, с которым занялся сексом. История произошла ещё 11 ноября, но только 20 декабря преступник сознался в содеянном, пишет британская The Sun, и впервые широкой аудитории показали фотографию извращенца. 

Татуированный 23-летний подонок на заседании в городском суде Бирмингема признал себя виновным по обвинению в проникновении внутрь трупа с сексуальными целями, а также в краже со взломом. Судья Фрэнсис Лэрд отложил вынесение приговора Хуруму до проведения психиатрической экспертизы, назначенной на 31 января, но предупредил ответчика, что его ждёт «существенный» тюремный срок. «Я даю вашим адвокатам надлежащее время для представления суду любого медицинского заключения, которое, по мнению ваших адвокатов, поможет суду в определении соответствующего приговора для вас, — сказал судья. — Но вы не должны питать иллюзий: вы получите наказание в виде тюремного заключения за своё преступление в любом случае, и это будет существенное наказание».

Похоронное бюро Бирмингема google maps

Похоронное бюро Бирмингема

Касим Шазада Хурум также сознался в краже со взломом похоронного бюро. Он ворвался в здание с намерением украсть деньги. В чёрном топе с капюшоном и брюках, с татуировкой в виде палестинского флага на левой стороне шеи, преступник стоял, скрестив руки перед собой, пока читалось обвинение. Родственники покойного, над которым надругался преступник, находились в суде во время этого заседания — предполагается, что они были проинформированы об осквернении трупа.

Безработный Хурум жил в общежитии в Астоне. Сигнал тревоги 11 ноября поступил в отделение полиции (сработала охранная сигнализация), и офицеры незамедлительно выехали в похоронное бюро. Хурум был застигнут полицейскими на месте преступления. В заявлении, опубликованном впоследствии, пресс-секретарь Королевской прокуратуры (CPS) рассказал, что Хурам вскрыл дверь здания примерно в 3 часа ночи.

«Находясь внутри похоронного бюро, обвиняемый поднял крышки нескольких гробов и сексуально проник в один из трупов», — говорится в заявлении.

Джозеф Китинг, защитник, попросил судью подготовить психиатрическое заключение.

«Это необычный случай, и трудно представить себе более печальное нарушение для близких покойного, — прокомментировал инцидент Балджиндер Каур из британского Роспотребнадзора. — На основании построенного полицией и Роспотребнадзором дела подсудимый в конечном итоге признал себя виновным и теперь столкнётся с последствиями своего деяния. Наши мысли с семьями умерших».

Касим Шазада Хурум newsfeeds.media

Касим Шазада Хурум

News.ru обратился к руководителю отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, доценту кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующему кафедрой криминальной психологии факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Сергею Николаевичу Ениколопову c просьбой прокомментировать криминальное происшествие в Бирмингеме.

«Некрофилия — давно классифицированная сексуальная патология, — рассказал профессор. — Причиной считаются какие-то дефекты, возникшие во время сексуального становления личности, в пубертате. А дальше всё зависит от того, насколько человек может справиться со своими желаниями. Некрофилия одинаково неприемлема для христиан, для мусульман и для других культур и религий. Нигде это не поощряется, наоборот — всячески порицается. Очень редкий случай. Я последние несколько лет не слышал ничего подобного».


#здоровье #секс #покойник #психиатр #сексуальноеИзвращение #Бирмингем
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