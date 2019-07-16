https://static.news.ru/photo/66cf6938-a7ae-11e9-be5f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: GAL13/Wikimedia Commons

Несколько десятков человек эвакуированы из здания на Мясницкой улице в Москве, в котором расположены образовательные подразделения и приёмная комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ). Людей вывели на улицу из-за угрозы взрыва.

Незадолго до этого поступил звонок от неизвестного, сообщили в экстренных службах столицы. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции. Все помещения должны осмотреть кинологи с собаками.

Помимо ВШЭ, в здании на Мясницкой улице также располагаются офисы банков и нескольких организаций.

Ранее, как писал News.ru, неизвестные сообщили о минировании торгового центра в подмосковном Красноармейске. Были эвакуированы десятки человек, но взрывное устройство так и не нашли.