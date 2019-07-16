Несколько десятков человек эвакуированы из здания на Мясницкой улице в Москве, в котором расположены образовательные подразделения и приёмная комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ). Людей вывели на улицу из-за угрозы взрыва.
Незадолго до этого поступил звонок от неизвестного, сообщили в экстренных службах столицы. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции. Все помещения должны осмотреть кинологи с собаками.
Помимо ВШЭ, в здании на Мясницкой улице также располагаются офисы банков и нескольких организаций.
Ранее, как писал News.ru, неизвестные сообщили о минировании торгового центра в подмосковном Красноармейске. Были эвакуированы десятки человек, но взрывное устройство так и не нашли.