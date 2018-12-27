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Здание горит в центре Москвы

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пожар произошел в центре Москвы. На Малой Грузинской улице загорелось нежилое здание.

«Пожар происходит по адресу: Малая Грузинская улица, 25, строение 1», — сообщили источники News.ru.

Площадь пожара составила 150 кв. м. К настоящему моменту удалось локализовать возгорание, но сохраняется угроза обрушения здания.

Информация о пострадавших не поступала.

27 декабря российские спасатели отмечают профессиональный праздник. За 28 лет существования МЧС сотрудники ведомства сохранили более 2 млн жизней. Спасательным операциям активно помогают рядовые граждане, писал News.ru.


#москва #пожар #мчс
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