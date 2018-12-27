Здание горит в центре Москвы

https://news.ru/storage/news/7df8e918cd6707eb6d5b408b75791884/63ac3d65-37fc-43e3-8e23-d8cc3f45f488_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пожар произошел в центре Москвы. На Малой Грузинской улице загорелось нежилое здание.

«Пожар происходит по адресу: Малая Грузинская улица, 25, строение 1», — сообщили источники News.ru.

Площадь пожара составила 150 кв. м. К настоящему моменту удалось локализовать возгорание, но сохраняется угроза обрушения здания.

Информация о пострадавших не поступала.

27 декабря российские спасатели отмечают профессиональный праздник. За 28 лет существования МЧС сотрудники ведомства сохранили более 2 млн жизней. Спасательным операциям активно помогают рядовые граждане, писал News.ru.