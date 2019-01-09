Заявившего о пытках в колонии задержали в Ярославле

https://news.ru/storage/news/15437196a4cbf5e8b86c73553b598dc9/b3a3fbc1-177d-410a-ae6b-b74cb728aab4_850.jpg Russian FSB press service/Global Look Press

Бывшего заключённого Руслана Вахапова задержала полиция Ярославля. Руслан ранее заявлял о пытках в местной колонии, а сейчас руководит ярославским отделением организации «Русь сидящая».

«Бывший заключённый, рассказавший о пытках в ИК-1, приехал отмечаться по правилам, предписанным административным надзором. Однако полицейские отказались его отпускать, заблокировали машину. Угрожают доставить в суд и составить протокол о неповиновении законным требованиям полицейских», — сообщает фонд «Общественный вердикт».

Адвокат Вахапова Ирина Бирюкова рассказала, что официально полиция не задерживает подзащитного, но ему не дают покинуть отделение. По её словам, в отношении Вахапова составили протокол о нарушении административного надзора из-за несовпадения адресов регистрации и фактического проживания.

Вахапова в 2012 году приговорили к 7,5 года колонии строгого режима по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Он вышел на свободу в мае 2018 года.

В апреле 2017 года он рассказал об избиении заключённых в колонии сотрудниками ФСИН.