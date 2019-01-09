Заявившего о пытках в колонии задержали в Ярославле

Бывшего заключённого Руслана Вахапова задержала полиция Ярославля. Руслан ранее заявлял о пытках в местной колонии, а сейчас руководит ярославским отделением организации «Русь сидящая».
«Бывший заключённый, рассказавший о пытках в ИК-1, приехал отмечаться по правилам, предписанным административным надзором. Однако полицейские отказались его отпускать, заблокировали машину. Угрожают доставить в суд и составить протокол о неповиновении законным требованиям полицейских», — сообщает фонд «Общественный вердикт».
Адвокат Вахапова Ирина Бирюкова рассказала, что официально полиция не задерживает подзащитного, но ему не дают покинуть отделение. По её словам, в отношении Вахапова составили протокол о нарушении административного надзора из-за несовпадения адресов регистрации и фактического проживания.
Вахапова в 2012 году приговорили к 7,5 года колонии строгого режима по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Он вышел на свободу в мае 2018 года.
В апреле 2017 года он рассказал об избиении заключённых в колонии сотрудниками ФСИН.