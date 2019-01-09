Завод цинкования загорелся под Оренбургом

Пожару на заводе цинкования в селе Покровка под Оренбургом присвоен второй повышенный уровень сложности. Возгорание происходит в цехе горячего цинкования.
«На место убыла оперативная группа ГУ МЧС РФ по Оренбургской области под руководством замначальника по ГПС Гнедова В. В., спецтехника, специалисты испытательной пожарной лаборатории. Площадь пожара уточняется», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Ранее News.ru рассказывал о пожаре на подмосковном заводе «Зингер». Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.