Завод цинкования загорелся под Оренбургом

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Пожару на заводе цинкования в селе Покровка под Оренбургом присвоен второй повышенный уровень сложности. Возгорание происходит в цехе горячего цинкования.

«На место убыла оперативная группа ГУ МЧС РФ по Оренбургской области под руководством замначальника по ГПС Гнедова В. В., спецтехника, специалисты испытательной пожарной лаборатории. Площадь пожара уточняется», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Ранее News.ru рассказывал о пожаре на подмосковном заводе «Зингер». Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.