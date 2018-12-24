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Завершены спасательные работы на шахте в Соликамске

59.mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Горноспасатели завершили работы на шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края. Там в результате пожара погибли девять рабочих подрядной организации УС-30.

На поверхность подняты все девять человек, задымления в шахте нет, спасатели поднимаются наверх. Психологи продолжают работу с родственниками погибших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Ранее News.ru сообщал, что руководство ПАО «Уралкалий» пообещало выплатить семьям рабочих, погибших при пожаре на шахте в городе Соликамске, по три миллиона рублей. Кроме того, организация готова оказать всестороннюю помощь близким горняков.

Следственный комитет направил криминалистов в Соликамск для выяснения причин пожара в шахте, жертвами которого стали девять человек. Соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин, чтобы предоставить всестороннюю практическую помощь при расследовании.


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