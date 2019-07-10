https://static.news.ru/photo/46de5cf8-a329-11e9-af68-fa163e074e61_1024.jpg Фото: СК РФ

Катер, перевернувшийся в прошлую пятницу, 5 июля, неподалёку от посёлка городского типа Джубга, подняли на поверхность. Следователи Южного СУТ СК России осматривают судно.

Управлявший катером капитан не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом говорилось в заявлении заместителя южного транспортного прокурора Валерия Козлова.

Спасение пассажиров сняли очевидцы происшествия. На видео можно рассмотреть уходящий под воду корабль и пытающихся спастись пострадавших.

Предполагается, что причиной случившегося стала перегрузка судна. На борту катера находилось 55 человек, хотя выдержать оно могло не больше двадцати. Среди них 15 детей. Два человека погибли в результате инцидента.

Как сообщал News.ru ранее, суд арестовал капитана перевернувшегося корабля . Он заключен под стражу на 1 месяц и 30 суток.