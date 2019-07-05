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Московский гарнизонный военный суд (МГВС) удовлетворил ходатайства следствия в отношении семерых сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое. Пять силовиков были отправлены в СИЗО, ещё двое — под домашний арест.

В отношении сотрудников спецслужб возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 (разбой, совершённый организованной группой в особо крупном размере) УК РФ, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что шесть сотрудников...