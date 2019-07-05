Подмосковные спасатели сняли с дерева ребёнка, который залез слишком высоко и из-за страха не смог спуститься самостоятельно.
По данным ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошёл Павловском Посаде в Ленинградском переулке.
Прибыв к месту, старший смены спасателей принял решение использовать трёхколёсную лестницу, — рассказали в пресс-службе.
Спуститься ребёнку на землю помог спасатель Руслан Панюшкин.
В учреждении добавили, что в результате происшествия мальчик не пострадал, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что один ребёнок, по данным экстренных служб Иркутской области, погиб во время паводка на территории региона. По предварительной информации, пропавших без вести малышей нет.