Фото: Новости МосОбласти/vk.com

Подмосковные спасатели сняли с дерева ребёнка, который залез слишком высоко и из-за страха не смог спуститься самостоятельно.

По данным ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошёл Павловском Посаде в Ленинградском переулке.

Прибыв к месту, старший смены спасателей принял решение использовать трёхколёсную лестницу, — рассказали в пресс-службе.

Спуститься ребёнку на землю помог спасатель Руслан Панюшкин.

В учреждении добавили, что в результате происшествия мальчик не пострадал, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что один ребёнок, по данным экстренных служб Иркутской области, погиб во время паводка на территории региона. По предварительной информации, пропавших без вести малышей нет.

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