Застрелен пограничник на таджикско-афганской границе

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Офицер-пограничник из Таджикистана был застрелен на таджикско-афганской границе, когда вместе с другими сослуживцами искал похищенного вооружёнными афганцами чабана. Сослуживцы пытались помочь офицеру, но он скончался по дороге в больницу.

Расследование ведёт военная прокуратура, подробности происшествия не сообщаются. Неизвестна и судьба пастуха, который работал у местного жителя, ранее отбывавшего наказание за контрабанду наркотиков, сообщает «Радио Озоди».

Жителей Таджикистана афганские наркоторговцы похищают не в первый раз. Обычно в плен попадают те, кто должны им денег, а также заложники, за которых боевики после требуют выкуп. Красть людей могут как вооружённые контрабандисты, так и афганские боевики, которые проходят на территорию Таджикистана.