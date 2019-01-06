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Застрелен пограничник на таджикско-афганской границе

Joerg Reuther/http://imagebroker.com/#/search/Global look Press

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Офицер-пограничник из Таджикистана был застрелен на таджикско-афганской границе, когда вместе с другими сослуживцами искал похищенного вооружёнными афганцами чабана. Сослуживцы пытались помочь офицеру, но он скончался по дороге в больницу.

Расследование ведёт военная прокуратура, подробности происшествия не сообщаются. Неизвестна и судьба пастуха, который работал у местного жителя, ранее отбывавшего наказание за контрабанду наркотиков, сообщает «Радио Озоди».

Жителей Таджикистана афганские наркоторговцы похищают не в первый раз. Обычно в плен попадают те, кто должны им денег, а также заложники, за которых боевики после требуют выкуп. Красть людей могут как вооружённые контрабандисты, так и афганские боевики, которые проходят на территорию Таджикистана.

Ранее News.ru сообщал, что Российская Федерация будет развивать свою военную базу в Таджикистане из-за осложнения обстановки в соседнем государстве — Афганистане, заявил президент Р Ф Владимир Путин во время большойпресс-конференции в Москве.


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