Застолье могло стать причиной пожара в пятиэтажке Саратова

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Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме на Новоастраханском шоссе в Саратове. По предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже бывшего общежития во время употребления погибшим жильцом спиртного.

Пожар был локализован на площади 45 кв. м. Из дома эвакуировали 55 жильцов, их разместили в близлежащей школе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Следователи СУ СКР по региону начали доследственную проверку по факту гибели 53-летнего мужчины, уточняет пресс-служба ведомства. Всего при пожаре пострадали восемь человек, экстренно был госпитализирован один из них.

Когда пожар только начался, один из жильцов общежития бросился в загоревшуюся комнату, нашёл и вывел из неё женщину. Сильный дым помешал ему найти других людей. Прибывшие на место сотрудники пожарной службы, потушив огонь, нашли обгоревшее тело погибшего, который, по предварительным данным, задохнулся.

Ранее News.ru сообщал, что пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в Заводском районе Саратова. Сообщение об инциденте в доме № 34 по Новоастраханскому шоссе поступило в 20:18. Территория вокруг места ЧП была оцеплена сотрудниками полиции.