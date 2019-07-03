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Заслуженного преподавателя МГУ нашли мёртвым на юге Москвы. Его обнаружили в его собственной квартире на Ленинском проспекте.

Речь идёт о кандидате философских наук Григорие Судьине. Как сообщили в правоохранительных органах, тело 80-летнего преподавателя было найдено 1 июля, но судя по гнилостным изменениям, смерть наступила ещё раньше, передаёт АГН « Москва ».

Григорий Судьин родился 14 мая 1939 года в г. Москве. Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Долгое время он был доцентом кафедры истории русской философии философского факультета.

Ранее News.ru писал, что тринадцатилетняя россиянка была найдена мёртвой в Испании. Тело девочки было обнаружено в доме в испанской Каталонии. Она проживала там вместе с матерью и братом.