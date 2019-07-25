https://static.news.ru/photo/0a19830a-af73-11e9-b52d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет допросил подозреваемого в убийстве 26-летней девушки на детской площадке в Раменском и проверяет его на причастность к ещё одному преступлению. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Московской области.

По данным ведомства, 38-летний фигурант уголовного дела был ранее судим за незаконный оборот оружия. Кроме того, сейчас проверяется информация о его причастности к убийству девушки в 2014 году в Крыму.

Сообщается, что в пятницу, 26 июля, следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого. По данному делу будут проведены судебно-медицинская и генетическая экспертизы, уточняет СК.

Как ранее писал News.ru, подозреваемый написал явку с повинной и заявил, что будет сотрудничать со следствием. Он признался, что преступление он совершил из ревности.

Убийство произошло 25 июля на детской площадке в Раменском. Подозреваемый нанёс женщине около 20 ножевых ранений на глазах у прохожих, а также её пятилетней дочери.