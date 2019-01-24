Замминистра энергетики РФ подозревают в хищении

https://news.ru/storage/news/379d5fe78110a67883573cb8d2141934/0650a2a9-2c92-4f03-b558-20f6247e951b_850.jpg minenergo.gov.ru

Вячеслав Кравченко

Бывшего замминистра энергетики Российской Федерации Вячеслава Кравченко задержали в Москве. Чиновник проходит в качестве подозреваемого по ст. 159 ч. 4 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Речь идёт о сумме более девяти млн руб. Сейчас Кравченко находится в изоляторе временного содержания.

«Кроме него задержаны ещё двое подозреваемых, в том числе супруга экс-заместителя начальника департамента Минэнерго Егора Гринкевича», — сообщает РБК.

23 января сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в квартирах Кравченко и ещё шести сотрудников отдела кадров НП «Совет рынка», где Кравченко работал с 2012 по 2013 год. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов ещё не поступало.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 27 сентября 2018 года. По версии следствия, семь лет назад Кравченко, занимая должность председателя правления НП «Совет рынка» и ОАО «АТС», придумал план по хищению денежных средств компании. Он нанял Оксану Гринкевич на должность замначальника административно- хозяйственного департамента АО «АТС», которая не выполняла свои должностные обязанности, а её зарплатой распоряжались неустановленные лица. Таким образом за четыре года организации был причинён ущерб на сумму более 9 млн руб.

Как ранее писал News.ru, московский областной суд рассмотрит вопрос о подсудности рассмотрения иска Генеральной прокуратуры о передаче имущества бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в доход государства. Общая стоимость богатств экс-чиновника оценивается примерно в 10 млрд рублей.