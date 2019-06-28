Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тело сотрудника Росгвардии нашли в его квартире в Пресненском районе Москвы. 

Труп 49-летнего военного обнаружили вечером, в четверг, 27 июня, в квартире на ул. 3-я Красногвардейская, - сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

Другой источник агентства, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что  замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным.

В это время замкомандира взвода в управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ находился в отпуске.

По данному факту проводится проверка.

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