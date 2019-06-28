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Директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро задержали. Так как преступление, в совершении которого он подозревается, относится к сфере предпринимательской деятельности, следствие ходатайствует об избрании для него меры пресечения в виде домашнего ареста.

В 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед» Сергеем Петровым, —...