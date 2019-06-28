Тело сотрудника Росгвардии нашли в его квартире в Пресненском районе Москвы.
Труп 49-летнего военного обнаружили вечером, в четверг, 27 июня, в квартире на ул. 3-я Красногвардейская, - сообщил
АГН «Москва»источник в правоохранительных органах.
Другой источник агентства, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным.
В это время замкомандира взвода в управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ находился в отпуске.
По данному факту проводится проверка.