https://static.news.ru/photo/c8dfa86e-961e-11e9-a175-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

Пожар вспыхнул на территории Песчаного лесничества в Донбассе. Там горит заминированный лес вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района.

Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована, — сообщили РИА Новости в Госслужбе страны по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, загорелась лесная подстилка в двух местах на общей площади около 20 га. В результате ЧП произошёл взрыв, один человек получил ранение и был экстренно доставлен в больницу. На месте пожара работают 110 человек и 15 единиц техники, в том числе взрывотехников.

Ранее News.ru писал, что Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь загорелся в Белозёрском районе Курганской области. В тушении пожара были задействованы 15 человек и восемь единиц техники. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал неисправный кондиционер.