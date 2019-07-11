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Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов признал свою вину и подал в отставку. Сейчас чиновник находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы.

Иванов подал в отставку и признал вину, — сообщил ТАСС ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

На работу в Пенсионный фонд Иванов пришёл в 2017 году. Здесь он стал курировать вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учёта, информационной безопасности. Перед этим более 10 лет он занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

Спецоперация по его задержанию прошла 10 июля. Чиновника подозревают во взяточничестве, писал News.ru.