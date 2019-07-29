Детский палаточный лагерь «Ветер перемен» под городом Кыштымом Челябинской области был закрыт после того, как в его деятельности нашли многочисленные нарушения. Такие подробности раскрыла глава управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики регионального Минобрнауки Елена Сидорчук.
Лагерь не был внесён в реестр официальных организаций отдыха и оздоровления детей, — цитирует Сидорчук телеканал «360».
По словам чиновницы, организаторы стоянки информировали власти, что в работе лагеря будут принимать участие только взрослые, а именно — студенты старших курсов психологических факультетов, психологи и соцработники.
О том, что в «Ветер перемен» приехала проверка, сообщила одна из мам находящихся там подростков Екатерина Ломакина. По её словам, детский палаточный лагерь закрыли в срочном порядке, а 30 отдыхающих детей заперли в близлежащей деревенской школе, пока их не забрали родители.
Дети, как уверяет женщина, оказались запертыми без еды и воды. После огласки этой информации, по словам Екатерины, у неё начались проблемы и ей пришлось удалить пост про происшествие. То же самое она попросила сделать всех, кто делал репост её записи к себе на страницу.
Как писал News.ru, региональное ГУ МВД опровергло информацию, что полицейские, участвовавшие в закрытии палаточного лагеря «Ветер перемен», были жестоки по отношению к детям.