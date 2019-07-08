https://static.news.ru/photo/677caf9a-a136-11e9-a793-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Хлебом, розданным во время этапирования в колонию, насмерть отравились 14 заключённых около Душанбе.

Управление по исполнению наказаний министерства юстиции страны сообщает, что на трёх машинах перевозили в города Душанбе и Нурек 20 мужчин и восемь женщин. Во время пути один из заключённых раздал соседям три буханки хлеба, после употребления которого у людей начали проявляться признаки отравления, передаёт РИА Новости .

Через полчаса все попробовавшие хлеб потеряли сознание, спасти удалось только двоих. Возбуждено уголовное дело, проводится экспертиза, расследование стоит на контроле генпрокурора страны Юсуфа Рахмона.

Как писал News.ru ранее, сотрудникам столичной полиции удалось найти и задержать водителя такси, который, вероятно, травил и грабил клиентов, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.