Заключённые напали на охранников в ростовской колонии

https://news.ru/storage/news/2aa4148b567a73d636aa8f3fc77d33c7/a3c5c8c6-637a-4fee-9758-86003643b7f2_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Четверо заключённых напали на сотрудников отдела безопасности исправительной колонии № 12 в Каменск-Шахтинске. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

«На требование сотрудников сдать запрещённые предметы и при попытке их изъятия четверо осужденных оказали активное физическое сопротивление, нанеся удары руками и ногами двум сотрудникам отдела безопасности», — сообщил РИА Новости представитель ГУ ФСИН России по Ростовской области.

По информации ведомства, осужденные пытались передать запрещённые предметы в другие отряды, чтобы спрятать их. Физическая сила и спецсредства к зачинщикам инцидента не применялись.

Ранее News.ru писал, что новый заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов посетил исправительную колонию строгого режима № 3 в посёлке Харп, где, в частности, оценил работу цехов по пошиву одежды для заключённых и охраны. Чиновнику понравилось качество одежды, которую шьют опасные убийцы и маньяки. Замгубернатора решил привлечь зеков к созданию формы и для сотрудников ямальского управления МЧС.