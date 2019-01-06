Заказное убийство раскрыла полиция Новосибирска

https://news.ru/storage/news/dbd06872306f6ac3677a0a0c5c04c94e/d62de742-5def-476e-a8c1-f979f4751de4_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции из Новосибирска раскрыли заказное убийство, совершённое 19-летним молодым человеком.

По данным ГУ МВД по области, задержанный нанёс своей жертве ножевые ранения, от которых 33-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.

Установить личность преступника помогли очевидцы происшествия. Выяснилось, что ранее он не был судим и выполнял заказ 34-летнего жителя Ленинского района, которого вскоре также задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что движение «Свободный Крым» приняло 5 января решение обратиться в прокуратуру республики с требованием публичного расследования нападения на крымско-татарского активиста Ризу Асанова. Нападение на Асанова произошло утром 2 января в окрестностях города Белогорска. Неизвестные избили его предметом, похожим на дубинку, после чего высказали угрозы убийства при следующей встрече.