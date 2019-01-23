«Захватчику» самолёта назначили психиатрическую экспертизу

https://news.ru/storage/news/1d1236f537310c730132ee6e4d49bc0a/cbcbfd18-2799-43da-995d-3a765b89e05a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мужчине, который потребовал изменить курс самолёта, выполнявшего рейс Сургут — Москва, назначена психиатрическая экспертиза. Специалисты не нашли в крови Павла Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя.

«Учитывая неадекватность его поведения на борту самолета и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как писал News.ru, нештатная ситуация на борту произошла днём 22 января. 41-летний ранее судимый житель Сургута, угрожая тем, что у него якобы есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал лететь в Афганистан. Борт совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, вскоре спецназ штурмовал лайнер и задержал злоумышленника. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия». Шаповалову грозит до 12 лет тюрьмы.