Захватчика самолёта пришлось будить перед задержанием

https://news.ru/storage/news/7fb7eaff1a990feb7d8168ba65ede029/5c5140e9-2da1-4082-b439-fd5bc7213773_850.jpg Артур Борисов/РИА Новости

Пассажиров рейса Сургут — Москва доставят в столицу из Ханты-Мансийска резервным бортом. На данный момент люди находятся в зоне ожидания.

При освобождении самолёта никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, людей вывели по трапу, сообщили в пресс-службе департамента общественных связей «Аэрофлота».

В авиакомпании отметили, что инцидент не повлиял на работу, все рейсы выполняются по расписанию. Служба безопасности и технические службы Аэрофлота приведены в состояние повышенной готовности. Все воздушные суда проходят перед полётом особо тщательную проверку. Пассажиров просят отнестись с пониманием к усиленному контролю.

Захватчик самолёта — житель Сургута — задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Перед этим дебошира пришлось разбудить. Со слов очевидцев, мужчина был настолько пьян, что после требования развернуть самолёт и направить его в Афганистан сразу заснул в своём кресле.

Ранее он был судим за порчу имущества. Теперь мужчине грозит до 12 лет тюремного заключения по статье УК РФ «Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия», сообщает СК РФ.

Борт 1515 Сургут — Москва, пассажир которого потребовал развернуть самолёт и направить его в Афганистан, сел в Ханты-Мансийске. По данным мониторинговых сайтов, время посадки — 14:26. На его борту находились 75 человек. Представители «Аэрофлота» отметили, что из-за инцидента самолёт будет задержан на десять часов, писал News.ru.