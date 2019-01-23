Захватчик самолёта Шаповалов арестован на два месяца

Суд в Ханты-Мансийске избрал меру пресечения обвиняемому в угоне самолёта Сургут — Москва. 41-летний Павел Шаповалов ближайшие два месяца проведёт в СИЗО.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.
Мужчине предъявлено обвинение в угоне воздушного судна.
Как писал News.ru, нештатная ситуация на борту произошла днём 22 января. 41-летний ранее судимый житель Сургута, угрожая тем, что у него есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал лететь в Афганистан. Борт совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, вскоре спецназ штурмовал лайнер и задержал злоумышленника.