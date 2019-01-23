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Захватчик самолёта Шаповалов арестован на два месяца

Павел Шаповалов Артур Борисов/РИА Новости

Павел Шаповалов

происшествия [ версия для печати ]

Суд в Ханты-Мансийске избрал меру пресечения обвиняемому в угоне самолёта Сургут — Москва. 41-летний Павел Шаповалов ближайшие два месяца проведёт в СИЗО.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

Мужчине предъявлено обвинение в угоне воздушного судна.

Как писал News.ru, нештатная ситуация на борту произошла днём 22 января. 41-летний ранее судимый житель Сургута, угрожая тем, что у него есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал лететь в Афганистан. Борт совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, вскоре спецназ штурмовал лайнер и задержал злоумышленника.


#самолет #Сургут #захват
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