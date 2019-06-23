https://static.news.ru/photo/7f80b262-9533-11e9-a23a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Недалеко от Казани на Волге загорелся пассажирский теплоход, на котором находятся около двухсот туристов из Москвы.

Возгорание на борту «Василия Чапаева» произошло в машинном отделении, пострадавших нет, сообщает « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, лесной пожар на юго-востоке Московской области продолжается третий день. Его площадь к настоящему моменту составляет около 80 га.В тушении огня задействованы 30 единиц пожарной техники и около 70 человек личного состава главка МЧС по региону, Минобороны, Комитета лесного хозяйства области и других ведомств.