Задымление двигателя сорвало рейс авиакомпании «ЮТэйр»

https://news.ru/storage/news/0124b474c1c433275b4748f90305c479/eca2a450-7148-4389-999a-ad0373560f69_850.jpg Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолёт ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр» не смог вылететь из Тюмени в Ханты-Мансийск по причине задымившегося двигателя. Пассажиров воздушного судна пришлось эвакуировать.

Инцидент произошёл утром 14 января в аэропорту Рощино, когда самолёт находился на стоянке и готовился к вылету. Задымление возникло в районе правого воздушного винта.

Пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиров рейса отправили в Ханты-Мансийск резервным бортом, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил о задержке и отмене около 100 рейсов в московских аэропортах. Причиной тому стал инцидент с самолётом чешской авиакомпании Smart Wings. Во время разгона воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы.