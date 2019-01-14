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Задымление двигателя сорвало рейс авиакомпании «ЮТэйр»

Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Самолёт ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр» не смог вылететь из Тюмени в Ханты-Мансийск по причине задымившегося двигателя. Пассажиров воздушного судна пришлось эвакуировать.

Инцидент произошёл утром 14 января в аэропорту Рощино, когда самолёт находился на стоянке и готовился к вылету. Задымление возникло в районе правого воздушного винта.

Пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиров рейса отправили в Ханты-Мансийск резервным бортом, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил о задержке и отмене около 100 рейсов в московских аэропортах. Причиной тому стал инцидент с самолётом чешской авиакомпании Smart Wings. Во время разгона воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы.


#Тюмень #авиапроисшествия #ютэйр
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