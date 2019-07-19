https://static.news.ru/photo/7a9ea54e-aada-11e9-9d07-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vudi Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Каталонии задержала двоих подозреваемых по делу об изнасиловании молодой россиянки в Барселоне. Вместе с ними арестована гражданка Испании, которая также может быть причастна к данному инциденту.

О случившемся стало известно 16 июля, когда в полицию обратилась девушка. Она рассказала, что уснула на улице на скамейке, а проснулась на пустыре. По всей видимости, преступники насильно удерживали её и изнасиловали. Подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались двое граждан Румынии. Стражи порядка ведут поиск третьего подозреваемого. отмечает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что 12 постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки. Молодым людям примерно 16 лет, все они являются гражданами Израиля.