Фото: Vudi Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Каталонии задержала двоих подозреваемых по делу об изнасиловании молодой россиянки в Барселоне. Вместе с ними арестована гражданка Испании, которая также может быть причастна к данному инциденту.

О случившемся стало известно 16 июля, когда в полицию обратилась девушка. Она рассказала, что уснула на улице на скамейке, а проснулась на пустыре. По всей видимости, преступники насильно удерживали её и изнасиловали. Подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались двое граждан Румынии. Стражи порядка ведут поиск третьего подозреваемого. отмечает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что 12 постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки. Молодым людям примерно 16 лет, все они являются гражданами Израиля.

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