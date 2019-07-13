Фото: News.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали организаторов акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» Илью Яшина и Любовь Соболь. Участники собрались в Новопушкинском сквере под видом встречи с избирателями.

Ранее представители столичных правоохранительных органов обратились по громкоговорителям к независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы с просьбой разойтись.

Задержания начались после призыва организаторов устроить бессрочную акцию. Силовики оттеснили всех протестующих из двора у здания Мосгоризбиркома.

Кроме того, задержаны активисты Юлия Галямина и Иван Жданов.

Как писал News.ru, политолог Олег Матвейчев заявил, что несанкционированная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», проходящая в центре столицы, является попыткой «словить хайп».

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