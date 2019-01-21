Задержанному в Осло россиянину продлили арест

Гражданина РФ, задержанного в Осло после поножовщины, оставили под стражей до 16 февраля. Решение вынес городской суд столицы Норвегии.
«В ходе предстоящих четырёх недель правоохранительные органы будут проводить следственные мероприятия», — сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Норвегии Тимур Чеканов.
Следующее заседание суда по делу россиянина намечено на 15 февраля.
О том, что 20-летнего россиянина задержали в Осло, стало известно 18 января. Он напал с ножом на женщину в магазине. Спустя несколько дней пострадавшая пришла в себя в больнице, писал News.ru.
По данным посольства РФ, россиянин получал свой паспорт в Башкирии.