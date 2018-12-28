Задержанная в Финляндии россиянка плохо себя чувствует

https://news.ru/storage/news/4daf03a494de1a08c469cfa167fa3469/35ef07cd-6884-4803-b59b-b4c7f3f9d849_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Тюрьма в Финляндии

Мать россиянки Миры Тэрады (до 2017 года — Оксаны Вовк), задержанной в Финляндии, рассказала подробности пребывания дочери в финской тюрьме.

Светлана Рогожина поделилась, что дочь ей звонила и жаловалась, что ни разу не была на прогулке. Гулять там можно только 30 или 60 минут — раньше не запускают, но на улице мороз, а одежда у девушки лёгкая.

Кроме того, Тэрада — вегетарианка, кормят её два раза в день, и всё остальное время она якобы голодает. В камеру к ней сажают разных женщин на один-два дня. Она купила блокнот и записывает их истории, информирует газета «Комсомольская правда» .

Ранее News.ru писал, что пограничная служба Финляндии задержала 30-летнюю гражданку России Миру Тэраду. Женщину поместили в изолятор временного содержания в городе Вантаа. Со слов матери задержанной, Светланы Рогожиной, они с дочерью ехали из Санкт-Петербурга на ярмарку в Хельсинки.

Во время прохождения транспортного контроля Тэраду пригласили на досмотр, а затем сообщили, что в системе Интерпола есть ордер от США на её задержание. При этом никаких официальных обвинений до сих пор не предъявлено. По словам Рогожиной, в 2015–2016 годах её дочь училась в одном из университетов Вашингтона, а затем вернулась в Россию и устроилась на работу в IT-компанию.