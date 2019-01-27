Задержана арендатор ставшего местом взрыва кафе

Женщина, арендовавшая кафе, в котором прогремел взрыв, задержана.
Арендатором злополучного кафе в населённом пункте Лысые горы Саратовской области оказалась женщина 1972 года рождения, передаёт ТАСС. По данным Следственного комитета РФ, она арендовала помещение без необходимых документов.
Ранее News.ru писал о том, что в Следственном комитете назвали причину взрыва в кафе в Саратовской области. По данным ведомства, всё произошло из-за утечки газового баллона, который хранился в одном из подсобных помещений.