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Задержана арендатор ставшего местом взрыва кафе

vk.com/saratov_24

происшествия [ версия для печати ]

Женщина, арендовавшая кафе, в котором прогремел взрыв, задержана.

Арендатором злополучного кафе в населённом пункте Лысые горы Саратовской области оказалась женщина 1972 года рождения, передаёт ТАСС. По данным Следственного комитета РФ, она арендовала помещение без необходимых документов.

Ранее News.ru писал о том, что в Следственном комитете назвали причину взрыва в кафе в Саратовской области. По данным ведомства, всё произошло из-за утечки газового баллона, который хранился в одном из подсобных помещений.


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