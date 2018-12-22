Возможный убийца сельского старейшины задержан в КБР

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Силовики Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в убийстве главы селения Хасанья (КБР) Артура Зокаева. Следствие по делу возобновилось спустя более 10 лет.

По данным следствия, преступление было совершено 15 мая 2005 года. Старейшину застрелили рядом с его домом, пишет ТАСС. Тогда исполнителя поймать не смогли. Фигурант является бывшими депутатом республиканского парламента. В домах его родственников произведены обыски. Сотрудниками изъяты образцы огнестрельного оружия и боеприпасы.

«По данным следствия, один из подозреваемых в настоящее время находится за пределами Российской Федерации, другой был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в ведомстве.

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