https://static.news.ru/photo/d60fc4ac-a6fd-11e9-b6aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Уфимского межрайоного следственного отдела СУ CКР по Республике Башкортостан задержали 32-летнего жителя Республики Татарстан. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, задержанный находился за рулём пассажирского автобуса, попавшего в ДТП на трассе Уфа-Инзер-Белорецк в Архангельском районе региона 14 июля 2019 года. Водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате происшествия погибли шесть и пострадали 30 человек.

Ранее News.ru писал, что состояние одного из пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии врачи оценивают как тяжёлое. Об этом рассказал и. о. министра здравоохранения региона Максим Забелин. Остальные пациенты находятся в состоянии средней тяжести.