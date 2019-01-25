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Задержан устроивший стрельбу у школы в Абалаково подросток

Zamir Usmanov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Девятиклассник, устроивший стрельбу возле школы в поселке Абалаково Красноярского края, задержан. Следственный комитет региона начал проверку

«Задержан. Органами М О МВД России „Енисейский“ проводятся оперативно следственные мероприятия», — цитирует РИА Новости сообщение министерства просвещения Красноярского края.

По предварительным данным, подросток открыл стрельбу из-за ссоры с одноклассником. Об этом News.ru сообщила девушка Анна Иванова (имя изменено), которая также учится с ним в одной школе. По ее словам, парень-стрелок был задирой, и от него ожидали чего угодно. Девушка опровергла утверждения СМИ о том, что он стрелял по зданию школы.

Как писал News.ru, 25 января, девятиклассник из посёлка Абалаково Енисейского района Красноярского края устроил около школы стрельбу из охотничьего ружья. Пострадавших нет. По словам представителя администрации, мальчик с ружьём пришёл на территорию школы. По данным СМИ, у подростка диагностирована лёгкая умственная отсталость, он обучается в коррекционном классе.


#стрельба #ЧП #Красноярскийкрай #школа
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