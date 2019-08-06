https://static.news.ru/photo/1a86fe0c-b829-11e9-85a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подозреваемый в избиении второго сотрудника Росгвардии во время драки на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге, где проходил футбольный матч «Зенит» — «Краснодар», задержан.

Им оказался местный житель 1991 года рождения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следствия, подозреваемый вечером 3 августа во время футбольного матча, действуя умышленно и из хулиганских побуждений, ударил сотрудника батальона ОМОН, находившегося при исполнении должностных обязанностей, — указано в сообщении.

При этом первый омоновец, о котором сообщалось ранее, пострадал от брошенного камня, а второго избили.

Потерпевший серьёзно пострадал. У сотрудника Росгвардии диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как ранее писал News.ru, один из бойцов отряда пострадал после того, как фанаты кинули в сотрудников ОМОНа, следивших за порядком на матче, тяжёлый предмет. Инцидент между болельщиками и омоновцами случился в перерыве.