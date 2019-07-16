https://static.news.ru/photo/04f369ea-a861-11e9-a3ab-fa163e074e61_1024.jpg Олег Гужвинский Фото: astrobl.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

Задержали Гужвинского. По тематике аварийного жилья, — сообщил источник ТАСС .

Гужвинский стал исполняющим обязанности министра в августе 2018 года. Официального подтверждения информации о его задержании пока нет.

Ранее News.ru писал, что основатель группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево. Он подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка на общую сумму более $3 млрд.