Задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала»

https://news.ru/storage/news/52cb59c4665c0054e4ffd6d17afa270d/e0915ac2-0eaa-4a3d-b810-060a124ea0f2_850.jpg Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов задержан в Санкт-Петербурге.

«Анастасов задержан в Санкт-Петербурге на 48 часов», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

По его словам, Анастасов находился в Санкт-Петербурге на лечении и собирался вылететь в Дагестан. Месяц назад в его компании начались расследования по фактам незаконных начислений долгов абонентам. Ущерб от действий неустановленных лиц составил 11 млн рублей.

Ранее News.ru писал, что силовики задержали главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева. Обыски в районной администрации завершены, задержан также начальник финансового отдела. Карагишиева подозревают в хищении 9,5 млн рублей, выделенных из бюджета на капитальный ремонт средней школы в Бабаюрте.