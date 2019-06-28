https://static.news.ru/photo/3582018a-9b54-11e9-a04f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Один из заблудившихся на Эльбрусе туристов из Ирландии скончался. Вместе с ним восхождение совершали ещё пятеро его товарищей. Спускаясь с горы, из-за плохой видимости они сбились с пути и наткнулись на группу из четырёх потерявшихся россиян. Они решили продолжать искать спуск вместе и вызвали на помощь спасателей.

В 17:50 при осуществлении спуска на высоте 3500 метров альпинист из Ирландии, 1979 года рождения, скончался, предположительно, от сердечной недостаточности, — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Спасатели помогли спуститься остальным альпинистам. Все они чувствуют себя хорошо.

Известно, что когда потерявшимся удалось связаться с МЧС, они сообщили, что одному из туристов настолько плохо, что он не может идти, писал News.ru.

Ранее сообщалось, что власти Франции ограничили доступ к Монблану. Это связано со слишком большим количеством альпинистов. Теперь чтобы получить разрешение на подъём, нужно забронировать место в одном из горных приютов в этой местности.