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Убивший за место в очереди объяснил свой поступок

Сергей Булкин/News.ru

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Мужчина, убивший покупателя продуктового магазина за место в очереди, объяснил свой поступок. На допросе подозреваемый рассказал, что он хотел как можно скорее купить горячительные напитки.

Нападавший оказался сварщиком, у которого только начался отпуск. Для начала отдыха ему был необходим алкоголь, передаёт его слова РЕН ТВ.

Погибший был местным жителем, который просто пошёл за продуктами в свой выходной. У него остались жена и дочь.

Ранее News.ru сообщал, что место в очереди стало причиной убийства в круглосуточном магазине подмосковной Ивантеевки. Один покупатель убил другого за отказ пропустить его вперёд. Мужчина напал на несговорчивого конкурента, а когда тот упал и потерял сознание, забрал у него купюру в тысячу рублей, рассчитался за товар и ушёл из магазина.


#смерть #магазин
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