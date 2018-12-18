Убивший за место в очереди объяснил свой поступок

https://news.ru/storage/news/c104b3fdc9df0296e209cd29349eb398/da81623e-d6f7-4390-b0b1-cd6b46dc3211_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мужчина, убивший покупателя продуктового магазина за место в очереди, объяснил свой поступок. На допросе подозреваемый рассказал, что он хотел как можно скорее купить горячительные напитки.

Нападавший оказался сварщиком, у которого только начался отпуск. Для начала отдыха ему был необходим алкоголь, передаёт его слова РЕН ТВ.

Погибший был местным жителем, который просто пошёл за продуктами в свой выходной. У него остались жена и дочь.

Ранее News.ru сообщал, что место в очереди стало причиной убийства в круглосуточном магазине подмосковной Ивантеевки. Один покупатель убил другого за отказ пропустить его вперёд. Мужчина напал на несговорчивого конкурента, а когда тот упал и потерял сознание, забрал у него купюру в тысячу рублей, рассчитался за товар и ушёл из магазина.