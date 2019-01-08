Юристу из РФ предъявили обвинения в США

Прокуратура в американском штате Нью-Йорк предъявила юристу из России Наталье Весельницкой обвинения в препятствовании проведению расследования.
«Расследование касается отмывания средств неким российским бизнесменом и его фирмой», — сообщает The New York Times.
Присяжные уже признали достаточными имеющиеся у властей улики для предъявления Весельницкой обвинений. В обвинительном заключении говорится, что она сотрудничала с российской прокуратурой, которая прислала ответ, благоприятствующий обвиняемому. А такое сотрудничество, по их мнению, является «сознательным воспрепятствованием правосудию».
Весельницкая стала известна благодаря встрече с руководством предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году.
Ранее News.ru писал, что задержание российского гражданина Дмитрия Макаренко находится вне международного права и нарушает его права, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, власти РФ «будут решительно защищать» права россиянина.