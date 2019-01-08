Юристу из РФ предъявили обвинения в США

https://news.ru/storage/news/beb30b3b82583c5c2b98a59b9a112859/386117e8-dc65-4f2f-8f2c-e2de90d1cf02_850.jpg Евгений Биятов/РИА Новости

Адвокат Наталья Весельницкая

Прокуратура в американском штате Нью-Йорк предъявила юристу из России Наталье Весельницкой обвинения в препятствовании проведению расследования.

«Расследование касается отмывания средств неким российским бизнесменом и его фирмой», — сообщает The New York Times.

Присяжные уже признали достаточными имеющиеся у властей улики для предъявления Весельницкой обвинений. В обвинительном заключении говорится, что она сотрудничала с российской прокуратурой, которая прислала ответ, благоприятствующий обвиняемому. А такое сотрудничество, по их мнению, является «сознательным воспрепятствованием правосудию».

Весельницкая стала известна благодаря встрече с руководством предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году.

Ранее News.ru писал, что задержание российского гражданина Дмитрия Макаренко находится вне международного права и нарушает его права, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, власти РФ «будут решительно защищать» права россиянина.