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Якутский вор растерял украденное во время побега

Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Полиция города Нерюнгри задержала крайне неудачливого вора, который растерял всю добычу, пока покидал место преступления.

33-летний ранее судимый мужчина вошёл в один из местных ювелирных магазинов и, воспользовавшись отсутствием персонала, украл драгоценности на общую сумму в 265 тыс. рублей. Впрочем, распорядиться похищенным ему так и не удалось — на допросе подозреваемый признался, что потерял награбленное, когда убегал из магазина, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия). Теперь за крупную кражу горе-налётчику грозит до шести лет тюрьмы. 

Ранее News.ru писал о том, что в Киеве неизвестные ограбили квартиру украинского депутата Виктора Кривенко.


#полиция #ЯКУТИЯ #кража
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