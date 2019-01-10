Якутский вор растерял украденное во время побега

https://news.ru/storage/news/e0753631199cef075f5cf324c399b2c8/30a10033-13e8-4e49-a882-bd3dd50071c4_850.jpg Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Полиция города Нерюнгри задержала крайне неудачливого вора, который растерял всю добычу, пока покидал место преступления.

33-летний ранее судимый мужчина вошёл в один из местных ювелирных магазинов и, воспользовавшись отсутствием персонала, украл драгоценности на общую сумму в 265 тыс. рублей. Впрочем, распорядиться похищенным ему так и не удалось — на допросе подозреваемый признался, что потерял награбленное, когда убегал из магазина, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия). Теперь за крупную кражу горе-налётчику грозит до шести лет тюрьмы.

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