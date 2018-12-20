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Якутский педофил совратил восьмилетнюю девочку

Ulrich Niehoff/imagebroker.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Совращение малолетней девочки привело жителя Якутии на скамью подсудимых. Откровенное общение с обменом интимными фотографиями шло с помощью мобильного телефона. При этом ребёнку всего восемь лет.

Как заявил следователям сам мужчина, телефонный номер, который оказался у школьницы, раньше принадлежал ему. В октябре он «из любопытства» позвонил на него и завязал с юной собеседницей разговор. В дальнейшем общение перешло в более откровенную плоскость. Однако в какой-то момент переписку заметила мать девочки. Она обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

До этого мужчина уже был судим за совершение имущественных преступлений. Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным случаям.

Ранее, как сообщал News.ru, житель города Канска Красноярского края отправился по приговору суда на принудительное лечение. Он был признан виновным в совращении шестилетнего мальчика.


#дети #ЯКУТИЯ #педофилы
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