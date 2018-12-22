Выгорание газа на газопроводе в Якутии завершено

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Следственный комитет организовал проверку по факту прорыва газопровода с воспламенением в Намском районе Якутии. На 12:20 по местному времени выгорание газа было завершено.

На газопроводе идут аварийно-восстановительные работы, их планируется завершить 23 декабря в 18:00 по местному времени, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха.

На месте происшествия работают следователи, они устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято решение, передаёт региональное СУ СКР.

Возгорание на газопроводе первыми увидели лётчики заходящего на посадку самолёта. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее News.ru сообщал, что на месте ЧП находятся аварийные бригады АО «Сахатранснефтегаз», где развёрнут штаб и формируется бригада тяжёлой техники. Подача газа не прекращена, поскольку произведено переключение с загоревшейся первой на вторую и третью нитки магистрального газопровода.