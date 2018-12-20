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Тонны ядовитого сыра обнаружили в Подмосковье

Victor Lisitsyn/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Следователи ГСУ СКР по Московской области возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ по факту производства товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной стало обнаружение в подмосковной Рузе более 10 т сыра с «неблагородной» плесенью и кишечной палочкой.

По данным следствия, руководство одной из фирм приобретало сыр с истёкшим сроком годности. После этого с продукции удалялись повреждённые плесенью участки, и она фасовалась по упаковкам с логотипами известных марок. Злоумышленники поставляли подделки в сетевые магазины.

«Общий вес вновь изготовленной продукции составил более 10 тонн. Сырная продукция хранилась на складе для последующего сбыта, где и была обнаружена оперативными сотрудниками», — сообщила News.ru старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, проведённая экспертиза выявила в образцах продукции бактерии группы кишечных палочек. Таким образом, сыры представляли опасность для жизни и здоровья человека.

Следователи направили запрос об остановке деятельности фирмы в Роспотребнадзор, а также в сетевые фирмы, в которые поставлялась продукция, с требованием убрать товар с прилавков. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее News.ru сообщал о некачественном твороге, обнаруженном специалистами. Экспертный совет Союза потребителей «Росконтроль» проанализировал доступные на прилавках марки творога девятипроцентной жирности.


#полиция #СКР #ПОДМОСКОВЬЕ #яд #Руза #сыры
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