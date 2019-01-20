Гибель семьи скрывают от жителя Магнитогорска

Гражданин Таджикистана Шухрат Улфатов до сих пор не знает, что при взрыве газа в Магнитогорске погибла вся его семья.
По словам его дяди Бахтиера Султонова, после трагедии мужчина впал в кому, из которой вышел 10 января. Очнувшись, он жестами попытался выяснить судьбу своей жены и детей.
«Генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров ему сказал, что у них всё в порядке», — рассказал родственник пострадавшего.
Он добавил, что о гибели близких планируется сообщить, когда Улфатов пойдёт на поправку, передаёт Ura.ru.
Ранее News.ru писал, что похороны семьи пострадавшего состоялись 7 января. Тела женщины и троих детей были доставлены на родину. Скорбная церемония прошла в Хатлонской области страны.