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Гибель семьи скрывают от жителя Магнитогорска

EMERCOM of Russia/Globallookpress.com

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Гражданин Таджикистана Шухрат Улфатов до сих пор не знает, что при взрыве газа в Магнитогорске погибла вся его семья.

По словам его дяди Бахтиера Султонова, после трагедии мужчина впал в кому, из которой вышел 10 января. Очнувшись, он жестами попытался выяснить судьбу своей жены и детей.

«Генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров ему сказал, что у них всё в порядке», — рассказал родственник пострадавшего.

Он добавил, что о гибели близких планируется сообщить, когда Улфатов пойдёт на поправку, передаёт Ura.ru.

Ранее News.ru писал, что похороны семьи пострадавшего состоялись 7 января. Тела женщины и троих детей были доставлены на родину. Скорбная церемония прошла в Хатлонской области страны.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #семья #магнитогорск #обрушение
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