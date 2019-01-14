Семья может находиться под завалами в Шахтах

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Четыре человека могут находиться под завалами жилого дома в Шахтах, где прогремел взрыв, сообщил глава региона Василий Голубев.

«Предположительно, пожилая женщина на девятом этаже и семья из трёх человек на восьмом этаже», — уточнил он в эфире канала «Россия 24».

Ранее News.ru писал, что сотрудники МЧС продолжают спасательную операцию в Ростовской области. Жилой дом в Шахтах пострадал от взрыва бытового газа. Экстренные службы вывели из повреждённого здания 43 человек, ещё семерых достали из-под завалов.

14 января взрыв произошел в городе Шахты в доме 16 по улице Хабарова. В результате были разрушены четыре квартиры на 8-м и 9-м этажах здания, ранения получили 5 жильцов дома, ещё один погиб.