Взрыв в Шахтах: теракт или несчастный случай

https://news.ru/storage/news/a489d1c7edd3d15073b48154c011ee31/d98fcd04-62d6-4ef8-bfb1-3905b5df1388_850.jpg Валерий Матыцин/ТАСС эксклюзивы

Деньги на ремонт газоснабжения выделялись в 2016 году

Едва Россия успела оправиться от трагедии в Магнитогорске, как подобный инцидент случился в городе Шахты Ростовской области. Ранним утром в многоэтажке прогремел взрыв, обрушились 2 этажа. News.ru узнал, кто отвечал за газоснабжение дома и когда коммуникации в последний раз ремонтировалось.

Халатность или теракт?

Звонок о взрыве в местное МЧС поступил в 06:18 утра. Частично разрушились 8 и 9 этажи многоэтажки по ул. Хабарова, д. 16. Пострадали 7 человек, ещё одна женщина погибла. Двое сейчас находятся в больнице, остальным помощь оказали амбулаторно. 140 жильцов эвакуированы. В поисково-спасательной операции участвует 120 человек с использованием 35-ти единиц техники. Основная версия — хлопок бытового газа. На место прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Инцидент мгновенно привлёк внимание общественности и СМИ. Пользователи соцсетей обсуждают несколько вероятных причин произошедшего. Одна из лидирующих версий — теракт.

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Братья по несчастью из Магнитогорска выражают поддержку. Многие убеждены, что Шахтинский и Магнитогорский взрывы — результаты террористических актов.

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Поводом для сомнений в версии властей послужила сила взрыва — может ли газ накопиться в помещении в количестве, достаточном для разноса двух этажей кирпичного дома.

«Не буду утверждать насчёт этого случая, сам там не был. А вообще, многие люди задаются вопросом, может ли в негерметичном помещении скопиться газ, чтобы потом получился взрыв такой мощности? Может, запросто. Спасатели и ФСБ быстро устанавливают причину взрыва при помощи лакмусовых палочек. Ну, а про теракт всегда заводят слухи, после каждого взрыва», — прокомментировал ситуацию Андрей Туманов, спасатель 1 класса.

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Областная администрация считает эти доводы притянутыми за уши. Следственный комитет возбудил дело по статье 109 ч. 4 — причинение смерти по неосторожности, председатель СК Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль и направил в регион столичных криминалистов. В пресс-службе ведомства причиной инцидента считают взрыв газового баллона.

Ряд СМИ распространяют информацию о проблемах с батареями в доме. Трубы отопления на улице не имеют теплоизоляции. Жильцы вынуждены использовать газовые плиты, чтобы не замёрзнуть зимой. Такой способ отопления является опасным.

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News.ru пообщался с жильцом нижнего этажа подъезда, где случилась трагедия. По словам Максима, он проблем с газоснабжением и отоплением не испытывает.

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Где деньги, Зин?

По данным сервиса «Реформа ЖКХ», дом № 16 по улице Хабарова находится в ведении УК «Рембыт». Всего компания управляет 53-мя домами в городе Шахты. Генеральным директором числится Гнилорыбов Георгий Васильевич. Предприниматель явно не в ладах с административным кодексом РФ — только за последние полгода он получил штрафы на сумму около 200 тыс. рублей по решению суда и районной административной инспекции. Этот орган выявляет нарушения в области охраны окружающей среды и благоустройства.

Скриншот spark-interfax.ru

Примечательно; что деньги на капремонт дома собираются ещё с 2014 года. В данный момент собрано 1,32 млн рублей. Более того, в 2016 году 124 тыс. рублей было потрачено на ремонт газоснабжающего оборудования и 164 тыс. — на ремонт несущих конструкций здания. Постройка в тот год сменила две управляющие компании — до 31 октября это ООО «ПРОГРЕСС», после — ООО «Жилремсервис». В обоих случаях руководителем значится всё тот же Гнилорыбов. Что с отоплением, могла ли быть утечка газа и насколько качественно проводилось обслуживание — это выясняет Следственный комитет. Представитель УК «Рембыт» рассказал News.ru, что в организации проходят обыски.